A pochi giorni dalla vittoria del campionato di Eccellenza [LEGGI], una parte dei tifosi biancorossi ha voluto esprimere la propria soddisfazione riguardo al traguardo raggiunto attraverso una nota stampa. “Dopo l’importante vittoria di questo campionato di Eccellenza regionale- si legge- che ha quindi consacrato il ritorno del calcio vastese in una categoria più consona al blasone, è importante sottolineare alcuni aspetti. Il primo fra tutti è quello di esprimere un ringraziamento, a nome di tutti i tifosi biancorossi, a tecnico, squadra e dirigenti per aver ricreato entusiasmo in città intorno a quello che è lo sport nazionale. Un entusiasmo rinato e poi cresciuto grazie ai risultati ma anche alle varie iniziative iniziative portate avanti dalla società.

Oltre ad esprimere la propria soddisfazione, questa frangia di tifosi ha una richiesta in particolare: “A tal fine chiediamo di proseguire su questa strada creando, magari, nei locali adiacenti agli spogliatoi un museo con foto ricordo, maglie storiche e trofei. A proposito di questi ultimi vorremmo fare una richiesta all’ex presidente della Pro Vasto, Mimmo Crisci, affinchè riconsegni ai tifosi biancorossi la coppa dello scudetto dilettanti vinto da Pino Di Meo ed i suoi ragazzi. Nel cuore di tutti noi resterà scolpito per sempre quel giorno ma vorremmo un segno tangibile. Ecco perché chiediamo che quella coppa possa essere messa in bella mostra visto che comunque non ci è mai stata fatta vedere dal vivo, neanche la stagione successiva alla prima gara interna di serie C.

Siamo sicuri che anche la coppa stessa sarebbe più felice se fosse lucidata ed ammirata ogni giorno, piuttosto che restare al chiuso di una cassaforte. Quel trofeo è patrimonio dell’intera città e non solo di chi guidava quella società. Chiediamo pertanto anche all’attuale dirigenza di farsi portavoce di questa nostra richiesta”.