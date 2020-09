Trentanove punti, tredici vittorie e due sconfitte. È con questo bottino che la juniores del Casalbordino ha vinto il campionato regionale (girone Chieti). Un successo che riempie di gioia tutta la società giallorossa che ha ottenuto il passaggio al campionato d'elite. Chi sicuramente ha fatto festa più degli altri è il giovane mister Simone Troiano che per la prima volta nella sua vita è riuscito a portare a casa un titolo da allenatore, affiancato dal suo secondo, Adriano Falcone. Una stagione molto combattuta e terminata nel migliore dei modi per i casalesi.

Saliti in testa dalla quart’ultima giornata in poi, i ragazzi di mister Troiano hanno trovato la vittoria decisiva contro lo Sporting Casolana (3-1), diretta concorrente al titolo. Nelle ultime quattro gare, quattro vittorie consecutive, dodici punti fondamentali che hanno permesso alla juniores del Casalbordino di festeggiare il primo posto nell’ultima giornata. Un percorso, quello della società del presidente Vaccaro e del patron Santoro, lungo e fatto di tanti sacrifici, con l’obbiettivo di far crescere e migliorare i propri giovani, oltre che riportare Casalbordino in alto. Tra prima squadra e settore giovanile, i casalesi si sono comportati quasi alla perfezione ed ora, nell’ultima fase del campionato di Promozione, ai tifosi giallorossi li aspetta un periodo decisivo.