Venerdì scorso, presso i saloni dell’Hotel Plaza, il Lions Club Vasto Host ha celebrato, come ogni anno, la sua 54ª Charter Night, cioè la ricorrenza annuale della sua omologazione presso l’Associazione internazionale del Lions Club.

La celebrazione di quest’anno ha però avuto una particolare solennità perché il Distretto Lions 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) ha scelto Vasto come luogo di incontro, in questa occasione, per celebrare ufficialmente il gemellaggio con il Distretto Lions 108 AB (Puglia).

Questi due Distretti in realtà, costituivano nel passato un’unica entità, il cosiddetto Distretto "Azzurro" (108 A) che si estendeva da Ravenna a Santa Maria di Leuca fino all’anno sociale 1995-96 in cui si era imposta una suddivisione del vasto territorio in due Distretti, a causa di oggettive difficoltà di carattere gestionale.

Sono così convenuti a Vasto, insieme ai Governatori in carica, Franco Sami del 108 A ed Alessandro Mastrorilli del 108 AB, il Direttore internazionale Gabriele Sabatosanti, numerosi Past Governatori dei due Distretti e rappresentanze dei Clubs provenienti dalle cinque Regioni, per assistere alla firma del documento del gemellaggio e sottoscrivere impegni comuni di collaborazione.

Hanno fatto gli onori casa ai circa duecento convenuti, il Presidente del Club Vasto Host, Giorgio Del Borrello, i soci del Club che celebrava la Charter ed una folta rappresentanza degli altri Club locali, Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto New Center.

Raffaele Anniballe