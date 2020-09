Una passione innata che diventa un lavoro. Può essere sintetizzata così l'esperierenza di Eleonora Dea Nanni, 29enne disegnatrice vastese, che nelle scorse settimane ha visto uscire in edicola il suo primo lavoro targato Sergio Bonelli Editore, casa editrice per cui escono Tex e Dylan Dog (tanto per fare due nomi che anche i non appassionati di fumetto sicuramente conoscono). Eleonora Dea ha realizzato i disegni di "Le nebbie di Boisbonnard", su soggetto e sceneggiatura di Fabrizio Accattino [GUARDA]. Ma questa non è certamente l'unica novità per la sua carriera da disegnatrice in continua crescita. È infatti in arrivo su Sky Arte il format "The editor is in" [GUARDA] che la vede nel team di disegnatori che hanno curato i fumetti che interagiranno con un protagonista in carne ed ossa. Di queste esperienze e di tanto altro Eleonora Dea ci ha parlato nell'intervista realizzata per Zonalocale.tv in cui la vediamo anche all'opera con matita, china e colori.