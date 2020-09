Il rush finale delle liste elettorali è una lotta senza quartiere ad accaparrarsi i candidati. Anche a costo di spaccare intere famiglie, con parenti pronti a presentarsi in schieramenti contrapposti per conquistare uno dei 24 seggi del Consiglio comunale. Ponendo nell’imbarazzo della scelta nuclei familiari, parenti, affini e amici intimi. A Vasto il toto candidati è entrato nella fase più calda.

Le parole d’ordine di tutti sono: facce nuove. In alcuni casi, seminuove. Per dare ai cittadini un segnale, partiti e liste civiche corteggiano principalmente i giovani e le persone che non sono mai scese nell’agone politico. Ma, soprattutto, le donne.

La nuova legge elettorale, infatti, prevede le cosiddette preferenze di genere. Da quest’anno, alle elezioni comunali si potranno votare tre persone. Il candidato sindaco e due candidati consiglieri, purché siano un uomo e una donna appartenenti alla medesima lista. Quindi, l’elettore può scegliere di votare un solo candidato consigliere (uomo o donna che sia), oppure due. Ma, se ne sceglie due, devono essere un maschio e una femmina. Rimane la possibilità del voto disgiunto: aspirante sindaco di uno schieramento, candidati consiglieri di un altro.

Molte liste, centinaia di persone (potrebbero anche superare quota 400) impegnate nella campagna elettorale, tanti elettori strappati all’astensionismo. Ma anche numerosi cittadini che avranno un parente, un amico, un collega di lavoro in corsa nella competizione più indecifrabile e incerta dell’ultimo ventennio. Il 7 maggio è l’ultimo giorno per presentare le candidature.

Centrosinistra – “Il fatto che tante persone vogliano candidarsi non è un dato negativo”, afferma Angelo Pollutri, deus ex machina della campagna elettorale di Francesco Menna. “Significa che la gente non è stanca, ma invece ha voglia di partecipare. Con la candidatura, si può mettere a frutto ciò che si è seminato nella propria vita. A sostenere Francesco saranno giovani di tutte le categorie sociali”. Il centrosinistra scende in campo con un solo partito, il Pd, e quattro liste civiche: Noi per Vasto, Filo Comune, Avanti Vasto, Si per Vasto. “Ma non poniamo limiti alla provvidenza”, aggiunge Pollutri. La sesta lista potrebbe essere quella che sta preparando Luigi Marcello, assessore ai Servizi: “Ci sto lavorando. Per ora non dico niente, neanche il nome. Nei prossimi giorni ne saprete di più”.

Centrodestra – Massimo Desiati, per ora, non rilascia dichiarazioni sulle liste che lo sostengono nella corsa che il centrodestra ha iniziato con le primarie del 13 marzo per riconquistare palazzo di città dopo dieci anni di bocconi amari. Con lui Forza Italia, Fratelli d’Italia e 4 movimenti civici: Vasto 2016 (in cui confluiranno anche Udc e Abruzzo civico), Progetto per Vasto, Unione per Vasto e Vasto Popolare. “La lista di Fratelli d’Italia è pronta”, garantisce Marco di Michele Marisi, che ha curato la selezione delle candidature. “La compongono persone che non hanno vecchissime esperienze politiche, anzi alcune fino ad ora sono rimaste distanti, ma hanno le professionalità necessarie da mettere a frutto per la città. Dopo le elezioni, faranno tutte parte della dirigenza del partito”.

Movimento 5 Stelle – A lanciare la campagna elettorale di Ludovica Cieri e dei pentastellati che la sosterranno nella sfida alle coalizioni tradizionali sarà Luigi Di Maio. Il vice presidente della Camera sarà a Vasto venerdì 29 aprile, alle 19, per tenere un comizio in piazza Diomede, la stessa in cui, l’11 maggio di cinque anni fa, Beppe Grillo fece il pienone a pochi giorni dal voto che sancì la prima partecipazione del Movimento alle elezioni comunali di Vasto.

Intanto, la candidata parla di sicurezza, proponendo la convocazione degli “stati maggiori della sicurezza” e la “stesura di un piano organico che coinvolga tutte le forze in campo impegnate, in primis il prefetto, ed ognuna nel suo ruolo, al costante monitoraggio del territorio, ad un presidio giornaliero dei suoi accessi”.

Laudazi – Edmondo Laudazi ha già pronte le due liste d’appoggio. Si chiamano Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese. Quarantotto candidati, “in particolare professionisti, giovani e le donne, che sono 18 in totale, due in più della soglia minima di 8 per lista prevista dalla legge elettorale”, annuncia l’ingegnere. “La presentazione ufficiale avverrà entro la fine della settimana”. Attacca l’assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci: “Avrebbe dovuto indicare le date di inizio e di fine delle attività previste ed assicurare la necessaria copertura finanziaria per fare fronte alla differenza di spesa. I cittadini vastesi rimangono, inoltre, ancora in attesa di sapere dove e quando sarà allocata la sede del corso universitario di Scienze infermieristiche, per la prosecuzione delle attività formative gestite, domanda alla quale Paolucci, ad oggi, non ha fornito alcuna risposta”.

Montemurro – Saranno quarantotto anche i candidati a sostegno di Massimiliano Montemurro, che ha predisposto le due liste annunciate: Democrazia cristiana e Vasto la mossa giusta. “Ci saranno tante donne, quasi il 50%”, garantisce l’aspirante sindaco centrista. “Molti candidati sono giovani e, in ogni caso, dotati di grande professionalità: abbiamo ingegneri e anche un segretario comunale”. Nei giorni scorsi, Montemurro si è scagliato contro chi avrebbe tentato di sgretolare il gruppo dei suoi sostenitori: “Abbiamo subito forti scorrettezze. Alcuni singoli personaggi, di cui non faccio nomi, hanno provato in tutti i modi di sottrarre candidati alle liste che mi sostengono. Non ci sono riusciti, perché siamo uniti”.

Ivo Menna - "Confermo la mia candidatura". Ivo Menna va avanti a capo della sua lista civica che, come nel 2011, si chiama La Nuova Terra. Nelle scorse settimane, si era detto disposto a sostenere suo nipote, Francesco Menna. Ma, per ritirare la sua candidatura, aveva chiesto che il centrosinistra accogliesse tutti gli 11 punti programmatici de La Nuova Terra. Non sono esclusi colpi di scena dell'ultim'ora ma, al momento, lo storico ambientalista vastese rimane in lizza.