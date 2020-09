"Sono nell'Aula del Gonfalone. Come promesso, assisto alla prova per l'assunzione di 5 persone a tempo pieno e indeterminato". Lo annuncia sul suo profilo Facebook Davide D'Alessandro, consigliere comunale di Vastoduemilasedici, presente alla selezione indetta dal Comune di Vasto.

"Ho preannunciato da tempo due vincitori. Vediamo come va a finire", commenta D'Alessandro "Intanto, la prima notizia: dei sette candidati convocati per questa mattina, ben sei hanno disertato. Una sola si è presentata: straordinario".

Legittima difesa - D'Alessandro invita i vastesi ad andare in municiopio per firmare la proposta di legge popolare sulla legittima difesa: "La proposta di legge prevede il potenziamento della tutela della persona che difende la propria casa, i propri beni ed i propri cari. L’aspetto cruciale, il più importante, è la negazione del risarcimento danni al ladro, poiché il risarcimento non può che essere negato, per eventuali lesioni ad esso causate (o agli eredi in caso di decesso)".

Secondo l'esponente del centrodestra, la legge sarà utile anche a Vasto, "da tempo divenuta insicura. Non bastano le forze dell’ordine, non bastano le telecamere. Bisogna scoraggiare i delinquenti in ogni modo e ribadire che la legittima difesa non può mai essere messa in discussione né dai buonisti di professione, né dai politicanti troppo deboli nei confronti del crimine organizzato".