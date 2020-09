Le indagini partono dalla ricerca di testimoni e di immagini che consentano di identificare i quattro che hanno seminato il panico in via Adriatica nella notte tra sabato e domenica.

La polizia indaga per risalire all'identità dei giovani tra i 20 e i 25 anni che hanno distrutto le fioriere sistemate dal Comune nel piazzale antistante il portale di San Pietro e che, quando alcuni cittadini hanno cercato di farli desistere, non hanno esitato a usare la violenza.

Non solo. In un secondo raid, hanno anche costretto 20 persone a rinchiudersi all'interno del Bau Bar di via Adriatica e ad abbassare la saracinesca per evitare l'aggressione.

Sull'episodio, l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino annuncia: "Ho istituito - annuncia Riccardo Alinovi, consigliere nazionale di Codici - una taglia da 500 euro per chi aiuterà le forze dell'ordine a identificare i componenti di questa gang. E' inaccettabile che si verifichino fatti del genere, siamo indignati. Intervengano il procuratore Di Florio e la Questura di Chieti, perché queste persone vanno punite duramente e allontanate da Vasto".