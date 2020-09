La BCC San Gabriele batte 3-2 il Pescara 3 e continua ad inseguire il sogno playoff. Le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia, sul campo della palestra del quartiere San Paolo, soffrono tanto contro le pescaresi e solo al tie-break, giocato punto a punto, riescono a spuntarla. Nei primo quattro parziali le due formazioni in campo si erano alternate nella supremazia (25-21/16-25/25-19/18-25). Poi, nel quinto e decisivo set, ottime prestazioni difensive e San Gabriele che trova una grande efficacia in attacco di Russo e Di Tizio per andare a conquistare la vittoria.

Per il cammino verso i playoff sarà decisiva la partita di sabato prossimo in casa dell'Antoniana che precede in classifica le vastesi con 4 punti di vantaggio. Alla BCC San Gabriele serve una vittoria piena così da conquistare i 3 punti che potrebbero dare l'accesso alle sfide promozione.