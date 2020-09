Ha il sapore dell'impresa la salvezza conquistata dalla Promo Tennis Vasto nel campionato di serie C. La squadra vastese quest'anno ha affrontato un campionato regionale cresciuto notevolmente di livello rispetto alle passate stagioni ma, al termine della prima sfida playout contro il Circolo Tennis Avezzano, ha conquistato la permanenza nella categoria.

La giornata in terra marsicana è stata lunghissima, con 4 singolari e due doppi. Francesco Ciancaglini è stato sconfitto da Di Vito 7-6/6-4, Angelo Ciancaglini ha invece vinto contro Di Mattia 7-5/7-5. Altra sconfitta nel singolare per Giuseppe Checchia contro Di Santo (6-3/6-0) mentre Nicola Troiano ha battuto Colizza 6-3/6-3.

Nel doppio sconfitta vastese per Falcucci-Malavolta contro Di Santo-Colizza (6-3/6-1) ma Troiano e Angelo Ciancaglini hanno riportato la situazione in equilibrio battendo Di Mattia e Di Vito 4-6/6-4/6-3. Tutto affidato al doppio di spareggio, con la coppia formata da Nicola Troiano e Angelo Ciancaglini che, dopo aver ceduto un gioco, ha battuto Colizza e Di Mattia (2-6/6-2/6-4).

"Siamo davvero soddisfatti per questo risultato - commenta Pino D'Alessandro - che non era certamente semplice da raggiungere. Solo con ragazzi vastesi, cresciuti nel nostro vivaio, abbiamo conquistato la permanenza in serie C. È ancora una volta la dimostrazione che a Vasto ci sono i giusti ingredienti per fare qualcosa di importante nel tennis".