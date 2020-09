La città di Vasto piange oggi uno dei suoi figli più cari. Si è spento all'età di 71 anni a Roma, dove era ricoverato in ospedale, il cavalier Mario Pollutri. Storico presidente della sezione vastese dell'Anmi (Associazione Nazionale Marinai di Vasto) è stato dipendente del Comune di Vasto. Il suo legame con il mare e la marineria vastese era e resterà indissolubile. Pollutri è stato l'animatore di tante manifestazioni che hanno avuto l'associazione dei marinai come protagonista. Giornata per lui particolarmente emozionante fu quella del 22 settembre, quando a Punta Penna venne inaugurato il Viale Marinai d'Italia.

È stato il preciso e appassionato direttore d'orchestra delle diverse celebrazioni cittadine tra cui quelle del 4 novembre e del 25 aprile, sottolineando i momenti solenni delle cerimonie con le sue parole sempre garbate. La sua passione per la marineria emergeva con chiarezza nelle celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei marinai. La cura con cui seguiva l'appuntamento ogni anno resteranno indimenticabili in chi ha condiviso queste esperienze con lui. Oggi è un giorno triste per la sua famiglia, innanzitutto per la moglie Tina, i figli Stefano e Piermichele, le nuore, i nipotini, il fratello, la sorella e tutti i suoi familiari che lo hanno amato.

Ma è un giorno triste anche per la comunità vastese, di cui Mario Pollutri amava e incarnava passioni e tradizioni popolari (come la rievocazione della Sciabica sulla spiaggia di Vasto Marina).

I funerali si terranno mercoledì 27 aprile, alle ore 15, nella chiesa di San Giovanni Bosco.

Alla famiglia Pollutri sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

Buon vento, Mario...