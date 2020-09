"L'appuntamento con una delegazione di papà spagnoli è a Parigi, sotto l'Arco di Trionfo". Da lì, Antonio Borromeo e i suoi nuovi compagni di viaggio iberici proseguiranno fino a Bruxelles per l'edizione 2016 della Marcia per la bigenitorialità, finalizzata a sostenere i diritti di figli e genitori separati, che si spingerà fino ai palazzi delle massime istituzioni continentali.

Stamani la pioggia non ha fermato Papi Gump, il nomignolo con cui ormai lo conoscono tutti. Da piazza Rossetti, a Vasto, è partito a piedi per Pescara, prima tappa del tour che lo vedrà proseguire per San Benedetto del Tronto, Ascoli, Ancona, Fano, Rimini, Imola, Bologna, Modena, Mantova, Cremona, Milano e Como. Quindi, una volta lasciati i confini nazionali, Borromeo punterà su Parigi dove, davanti a uno dei simboli della Francia, l'Arco di Trionfo, incontrerà una delegazione di genitori provenienti da Madrid, che si uniranno a lui per procedere insieme fino a Bruxelles. Nella capitale europea sono previsti incontri con gli europarlamentari Patricello, Mussolini, Salvini e alcuni colleghi iberici.

La nuova Marcia per la bigenitorialità è soprattutto "un impegno sulle case famiglia, il tema spinoso degli assistenti sociali, la bigenitorialità: su tutto la difesa dei diritti dell’infanzia. La speranza è che, a fronte di tanta passione civile, tutte le sensibilità possano sentirsi sollecitate. La mia è la battaglia di ogni genitore che oggi potrebbe sentire lontani i temi affrontati, ma che domani potrebbe averli alquanto vicini".