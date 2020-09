Niente scampagnate del 25 aprile: temperature in picchiata e neve hanno portato in Abruzzo l'ultimo – forse – colpo di coda della stagione invernale.

Neve nell'Alto Vastese (a Schiavi d'Abruzzo nelle foto, Castiglione Messer Marino, Roccaspinalveti ecc.) e pioggia intensa sulle coste hanno ridimensionato i propositi di chi si apprestava a passare una giornata all'aperto. Sulle Provinciali sono in azione i mezzi spazzaneve.

La pioggia ha condizionato anche la serata centrale della Carciofesta di Cupello, dove ieri sera si è esibito Eugenio Bennato: gli organizzatori hanno valutato lo spostamento del concerto all'interno dello stand coperto per poi rismontare tutto e tornare in piazza. Sulle note de Il mediterraneo sia (ultimo brano in scaletta) si è scatenato l'acquazzone che ha concluso la serata con un fuggi fuggi generale.

Secondo le previsioni dei meteorologi già domani 26 aprile dovrebbe tornare a splendere il sole con un aumento delle temperature medie.

Foto dell'Eco dell'Alto Molise