Il giorno della verità è arrivato. L’ultima cavalcata, l’ultimo sforzo, l’ultimo ostacolo o, chiamatela anche, l’ultima sofferenza prima di conquistare la serie D. La Vastese Calcio, capolista dalla settima giornata in poi, due sole sconfitte ed un imbattibilità che va avanti dall'8 novembre. Una squadra guidata da un allenatore schivo, silenzioso- non di certo durante le gare in panchina- che oggi vorrà prendersi una rivincita personale contro quelli che non hanno esitato a mettere in dubbio il suo operato. Un gruppo formato da uomini che con determinazione, volontà e sacrificio hanno risvegliato una piazza quasi morta, con poche speranze dopo anni di anonimato in eccellenza. Una società nuova nata ad inizio estate sulla quale in poi hanno scommesso, ma quei pochi sono ad un passo da scrivere una pagina, se non importante, fondamentale della storia calcistica locale. Sì, perché se sarà serie D questo pomeriggio al Montemarcone di Atessa, la Vastese concluderà un processo di rinascita che ha avvolto un’intera città, soprattutto in questo finale di campionato. Vincere per l’ultima volta e finalmente poter festeggiare un successo tanto atteso.

Alle 15:00 la Val di Sangro-a caccia della salvezza- scenderà in campo al Comunale di Montemarcone ospitando i biancorossi, da ieri al Gabri Hotel di San Salvo per vivere insieme le ultime ore di una stagione lunga e piena di emozioni. Nel match di andata finì 3-0 per la squadra del presidente Bolami, grazie alla doppietta di Tarquinie e al primo gol stagionale di Giansante. Ad Atessa oggi arriveranno circa settecento tifosi della Vastese (biglietti terminati in prevendita) per non perdersi questo importante giorno. La tifoseria ospite verrà spostata nella tribuna dove di solito prende posto il pubblico di casa. Per quanto riguarda la squadra che Colavitto metterà in campo, poche potranno essere le sorprese. Con ogni probabilità il tecnico di origine campane si affiderà a Cattafesta trai pali, in difesa solito quartetto composto dai centrali Natalini e Giuliano, supportati dai terzini Guerrero e De Fabritiis. Nel centrocampo a quattro D’Alessandro e Di Pietro spingeranno le cavalcate di Balzano e Marfisi. Davanti la coppia Iaboni-Tarquini a chiudere l’undici titolare biancorosso. L’antagonista Paterno sarà di scena in casa della Renato Curi Angolana e sarà importante conoscere il risultato di questa gara, anche se la Vastese dovrà vincere senza pensare ad altro. Il giorno della verità è arrivato.

Tutte le sfide in programma per l’ultima giornata

Celano-Acqua e Sapone

Martinsicuro-Capistrello

Miglianico-Morro d’Oro

Montorio-Torrese

Pineto-Cupello

RC Angolana-Paterno

San Salvo-Alba Adriatica

Sambuceto-Francavilla

Val di Sangro-Vastese

La classifica

Vastese 71

Paterno 70

Pineto 61

Martinsicuro 54

San Salvo 54

RC Angolana 52

Capistrello 44

Alba Adriatica 42

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Cupello 41

Francavilla 41

Sambuceto 38

Acqua e Sapone 36

Torrese 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22