Una tripletta del capitano Vito Marinelli conclude la stagione del San Salvo, ma non basta per raggiungere il sogno play off. Serviva un miracolo, ma nonostante le imminenti feste in suo onore, San Vitale non lo ha concesso: è il Martinsicuro a conquistare gli spareggi con la vittoria odierna in casa per 3 a 0 contro lo stesso Capistrello che domenica scorsa ha complicato non poco a strada dei sansalvesi.

LA PARTITA – Nonostante le tante assenze – tra infortuni e squalifiche – il San Salvo scende in campo determinato a tenere accesa la, seppur minima, speranza. Sotto la pioggia al quarto d'ora Marinelli va vicino al gol centrando il palo alla destra del portiere da posizione favorevole. Il n. 1 ospite Spinelli non sembra sinonimo di affidabilità e al ventesimo rischia grosso con uno spiovente dalla distanza: la palla gli rimbalza davanti e lo scavalca, con un colpo di reni manda in angolo.

Passano pochi secondi e su un'altra azione d'attacco sansalvese il direttore di gara concede il rigore per un tocco di mano in area di Bonaiuti che contrastava Marinelli. È lo stesso capitano a trasformarlo.

Al 24' inizia la sfida persona di Cialdini contro Capocasa, attaccante ospite: su calcio d'angolo il portiere di casa gli toglie la gioia del gol dopo un colpo di testa diretto in rete. Dieci minuti dopo arriva il pareggio rossoverde: dopo una ribattuta, Arciprete insacca da pochi passi.

A inizio secondo tempo la formazione di casa preme sull'acceleratore e in dieci minuti (dal 51' al 61') Marinelli sigla la tripletta personale portando il risultato sul 3 a 1 con due azioni personali. Quando la pressione scende, l'Alba Adriatica sale e Capocasa al 65' pareggia il conto dei legni con una conclusione dal limite. Cinque minuti dopo ci riprova, ma Cialdini di piedi salva. Non è finita, al 75' il numero 7 ospite cerca di nuovo la via del gol e il portiere sansalvese compie un altro miracolo. Al 78' l'incantesimo si rompe e Capocasa accorcia le distanze: 3-2.

Non accade più nulla, se non l'entrata in campo di mister Rufini al posto di Felice. Una scelta evidentemente dovuta alle tante assenze non gradita da una parte di dirigenti (presidente compreso) e tifosi che lasciano gli spalti in concomitanza con il cambio, ma difesa dallo stesso Felice.

Dopo il terzo posto dell'anno scorso, il San Salvo termina in quinta posizione, sicuramente con il rimorso dei tanti punti lasciati per strada. In bacheca, però, ci sono una storica Coppa Italia e il titolo di capocannoniere di Vito Marinelli che donano un sapore migliore alla stagione.

Tutti i risultati dell’ultima giornata

Celano-Acqua e Sapone 1-2

Martinsicuro-Capistrello 3-0

Miglianico-Morro d’Oro 1-2

Montorio-Torrese 2-0

Pineto-Cupello 3-0

RC Angolana-Paterno 1-4

San Salvo-Alba Adriatica 3-2

Sambuceto-Francavilla 0-3

Val di Sangro-Vastese 1-3

La classifica

Vastese 74 (promossa in serie D)

Paterno 73 (playoff)

Pineto 64 (playoff)

Martinsicuro 57 (playoff)

San Salvo 57

RC Angolana 52

Capistrello 44

Morro d’Oro 45

Francavilla 44

Alba Adriatica 42

Miglianico 42

Cupello 41

Acqua e Sapone 39

Sambuceto 38 (playout)

Montorio 34 (playout)

Torrese 33 (playout)

Val di Sangro 28 (retrocessa in Promozione)

Celano 22 (retrocessa in Promozione)