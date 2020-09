“Ambiente e salute: ciclo e riciclo” è l’incontro organizzato dal Lions Club San Salvo dedicato ai ragazzi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo n.1 con la partecipazione di Pilkington-Ns Group, Sapi e la collaborazione di Teamservice. Al Gabri Park Hotel i ragazzi hanno trascorso una mattinata ascoltando le testimonianze dei tecnici delle due aziende coinvolte in materia di rifiuti, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente. Dopo i saluti della presidente del Lions Club, Silvana Marcucci, e l’introduzione della dirigente scolastica Daniela Bianco, è stato Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia a parlare ai ragazzi. Nel suo intervento ha invitato i ragazzi a “non essere ignavi nella vostra vita. Impegnatevi in quello che fate e prendete sempre posizione”, con la consapevolezza che “impegno, coraggio e determinazione portano inevitabilmente al successo in tutto ciò che farete”.

Massimo Di Ienno, energy manager dello stabilimento Pilkington di San Salvo, ha poi illustrato ai ragazzi gli aspetti salienti della gestione dell’energia e dell’acqua all’interno dello stabilimento che produce vetro. “Dobbiamo avere una costante attenzione al risparmio dell’acqua - ha sottolineato Di Ienno - poichè siamo consapevoli della sua importanza”. Da qui la progettazione ed implementazione di impianti che permettano il riciclo di un elemento naturale così prezioso, specie nella stagione estiva. L’ingegner Cetteo Borrone ha spiegato ai ragazzi che “parliamo di qualità dell’ambiente come di qualità della vita di tutti i giorni. Nel nostro lavoro deve esserci una gestione organica non solo di ciò che circonda l’azienda ma di tutto ciò che circonda questo territorio”. È partito con un video sulla raccolta differenziata l’intervento del responsabile tecnico di Sapi, Davide Fanelli. Poi uno sguardo alla situazione sansalvese: “Nel 2010, quando è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta in città, l’80% dei rifiuti finiva in una discarica. Oggi siamo arrivati al 60% di differenziata e la percentuale cresce ancora. Per questo è importante che voi ragazzi siate sempre attenti, sia a scuola che a casa, a farla nel modo corretto. Così non vi sembrerà strano se la vostra bicicletta è stata realizzata con le scatolette di tonno riciclate o una maglia con le bottiglie di plastica”.

A concludere gli interventi l’assessore regionale Marinella Sclocco. “I nostri ragazzi devono capire che questa terra è la loro. Mi piace sottolineare come ci siano tante aziende in questo territorio che riescono a fare business anche con un’attenzione particolare all’ambiente. Oggi tocca a noi rimboccarci le maniche per recuperare ciò che qualcuno prima di noi non ha trattato bene”. L’ultima parte della mattinata, che si è poi conclusa con le note dell’orchestra musicale dell’istituto, ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Hanno presentato degli interessanti progetti realizzati in classe con la guida dei loro docenti. Studi sulle automobili ecologiche, video di denuncia delle discariche abusive nel territorio, progetti di riciclo dei materiali, disegni e realizzazioni grafiche sul rispetto dell’ambiente sono stati presentati dagli studenti che hanno evidenziato, oltre ad ottime capacità di ricerca e creative, anche una grande attenzione al tema ambientale.