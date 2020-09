In oltre 300, tra podisti e camminatori, hanno partecipato alla 16ª edizione di Correre per Vivere, manifestazione organizzata dall'Atletica Vasto. Anche quest'anno è stata confermata la formula pomeridiana e con un percorso di 8,100 km. che si è snodato per le vie del centro storico. Un appuntamento ormai tradizionale per la città di Vasto e inserito nel circuito Corrilabruzzo che ha richiamato in città tanti atleti, anche da fuori regione. A tagliare per primo il traguardo, dopo aver compiuto i tre giri previsti, è stato Tommaso Giovannangelo, del gruppo sportivo La Sorgente che ha chiuso in 27'18''. Dietro di lui l'ultramaratoneta della Podistica San Salvo, Vito Sardella [28'16''], che un paio di settimane fa ha conquistato il terzo posto assoluto nella 100 km. di Seregno [LEGGI]. Sul gradino più basso del podio il vastese Gabriele Colantonio [28'29''], tesserato per l'associazione sportiva La Fratellanza 1864.

La classifica [clicca qui]

In campo femminile vittoria per Stefania Capodicasa, della Vomano Gran Sasso, giunta sul traguardo in 35'47''. A completare il podio due atlete della Podistica Vasto: seconda, con il tempo di 36'08'', è arrivata Alessandra Bruno, mentre terza si è piazzata la presidente Antonia Falasca [36'49'']. Sul traguardo anche le associazioni walking che, con un percorso ridotto, hanno praticato la loro disciplina sportiva lungo le vie del centro storico vastese. Oltre ai primi classificati di ogni categoria sono stati premiati anche i gruppi più numerosi. Vittoria per distacco della Podistica San Salvo, con il presidente Colamarino che ha ritirato il premio per i 61 atleti della sua società arrivati al traguardo. Secondo posto per la Podistica Vasto, con 20 atleti, terzo per la Tribù Frentana, con 18 iscritti. Soddisfata per la riuscita della manifestazione la presidente dell'Atletica Vasto, Silvana Critelli, che, insieme al direttivo e a tutti i soci dell'associazione sportiva, ha organizzato anche quest'anno un appuntamento di richiamo per gli apassionati della corsa e del walking.