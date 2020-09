Con l'Atletico Cupello matematicamente vincitore del campionato, i posti "che contano" restano invariati. Nella penultima giornata di terza categoria, il Carunchio 2010 – con diversi assenti – superano in trasferta un Atletico già appagato e rimaneggiato, confermandosi come una delle poche squadre che ha saputo mettere in difficoltà i cupellesi.

Sullo stesso sintetico dove domenica scorsa è stata festeggiata la vittoria del campionato, il Carunchio si impone per 3 a 2 spuntandola nei minuti finali grazie a una punizione di Michele Di Foglio. Le altre reti sono state segnate da Alessio Lucci e Alberto Caracciolo; per i biancorossi reti di Flavio Buccione e Idris Antenucci.

Il Lentella continua così a ritrovarsi a un punto di distanza dai carunchiesi. La sfida play off con l'Aurora Furci finisce 3 a 2 per i gialloverdi che segnano con Aurelio Checchia, Graziano Tracchia e Mike D'Aulerio; furcesi in gol con Stefano Cianciosi ed Ermindo Argentieri. A meno di stravolgimenti nell'ultimo turno, le due formazioni dovrebbero rincontrarsi a breve a Lentella per il primo turno play off.

Una doppietta di Colonna permette alla Dinamo Roccaspinalveti di liquidare la pratica Guilmi e conquistare 3 punti importanti per gli spareggi. Lo storico accesso ai play off si giocherà però tutto nell'ultima giornata. Se infatti il Carunchio continuerà ad avere 10 o più punti di vantaggio sui roccolani, accederà direttamente in finale e per la Dinamo se riparlerà l'anno prossimo.

Di sicuro dice addio agli spareggi il Vasto Calcio travolto 5 a 0 in trasferta a Castiglione Messer Marino contro la New Robur. Il turno si conclude con il Pollutri che vince 2 a 0 in casa contro il Real Cupello e il tennistico 7 a 0 della Virtus Tufillo sul Real Liscia. In gol ben sette giocatori differente, tra i quali il secondo portiere e il presidente: Preta, Giammichele, Di Paolo, Talia, Marino, Felice e Pavone.

I RISULTATI

Lentella - Aurora Furci 3-2

Atletico Cupello - Carunchio 2010 2-3

Dinamo Roccaspinalveti - Guilmi 2-0

Pollutri - Real Cupello 2-0

New Robur - Vasto 5-0

Virtus Tufillo - Real Liscia 0-7

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 52 (promossa in Seconda)



Carunchio 2010 47 (finale play off)

Lentella 46 (semifinale play off)

Aurora Furci 38 (semifinale play off)



Dinamo Roccaspinalveti 35

Vasto 31

New Robur 29

Virtus Tufillo 25

Pollutri 23

Real Cupello 17

Guilmi 15

Real Liscia 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Cupello - Vasto

Real Cupello - Dinamo Roccaspinalveti

Guilmi - Lentella

Virtus Tufillo- New Robur

Carunchio 2010 - Pollutri

Aurora Furci - Real Liscia