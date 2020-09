Grave incidente nella notte a Castiglione Messer Marino. Un 25enne è finito con la propria auto in un dirupo mentre stava effettuando una manovra in via Fonte Vecchia, una strada molto stretta. L'episodio è avvenuto poco prima delle 4; sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Agnone per estrarre il giovane dalle lamiere della Lancia Y che ha fatto un volo di oltre 20 metri.

Dalle prime informazioni, si apprende che il giovane (residente a Francavilla al Mare, ma originario del paese dell'Alto Vastese) ha riportato diversi traumi, tra cui uno alla testa.

Il personale del locale 118 intervenuto sul posto lo hanno portato all'ospedale di Vasto dove è stato intubato per essere poi trasferito a Pescara in elicottero. Le sue condizioni sono critiche.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e di Atessa.