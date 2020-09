Continua la corsa del Casalbordino verso la conquista di un posto nei playoff. Nella sfida della trentaduesima giornata i giallorossi hanno battuto per 2-0 nel derby il Vasto Marina, grazie alla doppietta realizzata da Giuseppe Soria. Una vittoria, la diciannovesima stagionale, che permette ai casalesi di rimanere terzi in classifica a due giornate dal termine.

Primo tempo terminato a reti inviolate, mentre nella ripresa il vantaggio degli ospiti è arrivato al cinquantanovesimo grazie alla firma di Soria. Appena sette minuti più tardi l’attaccante giallorosso è riuscito a trovare di nuovo il gol e a siglare la doppietta personale. Per il Vasto Marina nulla da fare, decimata dalle assenze. Tra le fila vastesi da segnalare la seicentesima presenza in campo di Simone Muratore. Traguardo che lo riempie di soddisfazione per circa un quarto di secolo passato sui campi da calcio.

Per quanto riguarda il campionato di Promozione (gir. B) abruzzese, i titoli di coda sulla stagione regolare sono vicini. Il Casalbordino nelle prossime due sfide affronterà il Bucchianico in casa ed il Villa 2015 in trasferta. I ragazzi di mister Cesario invece domenica prossima saranno di scena sul campo del Torre Alex Cepagatti, mentre l’ultima giornata in casa affronterà il River Casale.

Tutti i risultati della trentaduesima giornata

Bucchianico-Pro Sulmona 3-1

Castiglione Valfino-Castello 3-0

Fara San Martino-Silvi 3-0

Fossacesia-River Casale 3-2

Il Delfino Flacco Porto-Pinetanova 2-0

Passo Cordone-Virtus Ortona 4-0

Penne-Torre Alex 1-0

Vasto Marina-Casalbordino 0-2

Villa-Palombaro 1-2

La classifica

Penne 67

Passo Cordone 66

Casalbordino 58

Il Delfino Flacco Porto 55

Pro Sulmona 54

River Casale 53

Bucchianico 46

Vasto Marina 44

Fossacesia 43

Silvi 40

Castello 37

Torre Alex 37

Fara San Martino 36

Palombaro 32

Virtus Ortona 30

Villa 29

Castiglione Valfino 28

Pinetanova 27