È stata un'assemblea d'istituto diversa dal solito quella vissuta venerdì scorso dagli studenti del polo liceale "R.Mattioli" di Vasto. I ragazzi dell'istituto guidato da Maria Grazia Angelini hanno vissuto due momenti nel corso della mattinata con la proposta di attività formative in modo originale. Al Mattioli è arrivato l'attore Giorgio Pasotti per proporre ai ragazzi il suo spettacolo teatrale "...da Shakesperare a Pirandello". Se il giorno precedente l'attore italiano aveva incontrato gli studenti vastesi alla Multisala del Corso [LEGGI], in questa occasione è stato lui a recarsi "a scuola" per trasmettere attraverso la recitazione emozioni e messaggi culturali. Immancabile il coinvolgimento degli studenti nel corso dello spettacolo, creando così un clima di ancora maggior interesse.

Nella palestra della scuola, invece, si è svolto un torneo di pallavolo a cui hanno partecipato tutti i ragazzi suddivisi in due fasi della giornata. L'organizzazione ha visto la partecipazione della Nuova Pallavolo Vasto (società che proprio al Mattioli svolge i suoi allenamenti) e ha avuto come ospiti d'onore alcuni rappresentanti della Sieco Impavida Ortona, società di volley che milita in serie A2. "Con queste attività - spiega la dirigente Maria Grazia Angelini - abbiamo recepito le nuove direttive ministeriali rispetto alle assemblee di istituto. Sempre più, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti ed i docenti, anche le assemblee devono rappresentare l'occasione per esperienze formative".