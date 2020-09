Nell’ultima gara della stagione regolare del girone D di serie B la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket subisce la ventiduesima sconfitta contro l’Ambrosia Bisceglie con il risultato di 50-70 . Una sconfitta che preoccupa per il proseguo del campionato, vista la prestazione di questo pomeriggio degli uomini di coach Luise. Tanti, troppi errori al tiro e poca lucidità nelle scelte in attacco. Naturalmente l’avversario era tra quelli che si giocheranno il tutto per tutto nei playoff (oggi agguantati dalla squadra pugliese con questa vittoria), ma questo non salva Dipierro e compagni. Servirà molto, ma molto di più per conquistare la salvezza nella lotteria dei playout. Dovrà esserci più sicurezza nelle scelte in attacco, più voglia di difendere messa al servizio del gruppo da parte di tutti, nessuno escluso. Bisognerà soffrire e questo il pubblico di Vasto lo sa bene. Ora si gioca il destino di questa realtà e rispondere presente non sarà solo obbligatorio, ma fondamentale. Domenica prossima si terrà gara 1 con Taranto alle 18:00 (gara 2 in programma per il 3 maggio, sempre a Taranto). Il pubblico di Vasto dovrà rimanere vicino alla squadra ora più che mai, perché in momenti come questo il calore dei propri tifosi potrà essere una marcia in più. Vasto Basket, non puoi mollare.

La partita- Ultima gara della regular season per le sedici formazioni del girone D di serie B. Sul parquet del PalaBcc si affrontano la Vasto Basket e l’Ambrosia Bisceglie. Gli uomini di coach Luise, ormai destinati a giocarsi la salvezza ai playout, vogliono chiudere la stagione regolare con una vittoria, la nona stagionale, mentre il gruppo di coach Fantozzi non può sbagliare, avendo la possibilità di chiudere ottavo e qualificarsi per i playoff. Queste le premesse prima della palla a due. In campo per i biancorossi il quintetto composto da Dipierro, Grassi, Jovancic, Tabbi e Casettari. Coach Fantozzi risponde con Stella, Torresi, Gambrotta, Drigo e Cecchetti.

Sfida che si apre con le due triple consecutive di Jovancic, un altro canestro da due di quest’ultimo da una parte e i tre canestri da due dall’altra per Bisceglie, due tiri liberi di Stella ed il piazzato di Cecchetti e di Drigo (8-6). È leggio poi a realizzare il pareggio di questa prima fase della gara (8-8). Con il passare dei minuti Vasto commette qualche errore di troppo soprattutto in attacco e gli ospiti, con l’ultimo canestro dalla lunga di Leggio sulla sirena, si portano sul +7 a fine primo quarto (12-19). Secondo periodo dai ritmi elevati. Primi quattro minuti che passano molto velocemente con le due formazioni che optano per il contropiede, come prima scelta. Bisceglie rimane avanti (16-25) e i biancorossi fanno fatica a trovare facilmente la via del canestro. Bisceglie invece ha le idee chiare e continua a macinare punti (16-27). Luise si trova costretto così a chiamare timeout. Quello che Vasto si trova costretta a fare è mantenere in campo sempre due lunghi per contrastare i centimetri sotto canestro degli avversari. Questo rallenta leggermente la squadra di casa, sotto di tredici punti a quattro minuti dalla pausa lunga (18-31). Bisceglie non abbassa le proprie percentuali al tiro e per i biancorossi la gara si fa più che in salita. Anche quando Luise si affida ad un quintetto relativamente più piccolo, i casalinghi fanno fatica. Alla fine si andrà al riposo con la Vasto Basket sotto di quattordici punti (22-36).

Con le percentuali al tiro dei primi due quarti (8 su 20 totali e 2 su 9 dai tre punti) i biancorossi non possono pensare di recuperare il gap. Serve una scossa. La gara riprende con la tripla di Leggio al quale risponde Tracchi in penetrazione (24-39). Quello che accade successivamente è qualcosa di già visto nei primi due quarti: canestro stregato, poca determinazione in difesa e troppe disattenzioni. Questo comporterà che la squadra ospite riuscirà a portarsi avanti di ventidue punti al tre minuti dal termine del periodo (30-52). Un gap che i biancorossi non riusciranno a recuperare nel corso della gara. A fine terzo quarto arriva una piccola reazione dei padroni di casa (41-54) ma si andrà verso l’ultimo capitolo della gara con Bisceglie comunque avanti 41-56. I biancorossi nell’ultima ripresa cercando di salvare il salvabile e si riavvicinano agli avversari con la tripla di Jovancic (44-57) dopo appena due minuti da inizio periodo. Nei minuti successivi la Vasto basket prova a riaprire la gara, ma Bisceglie è brava a rispondere ai canestri dei vastesi, rimanendo avanti con un vantaggio che poi le permetterà di portarsi a casa la vittoria. Finisce 50-70. Prossimo impegno per Dipierro e compagni domenica prossima, gara 1 del turno playout (alla meglio delle cinque) con Taranto in trasferta alle 18:00. Dopo due giorni i biancorossi torneranno in campo sempre a Taranto per disputare gara 2.

Bcc Generazione Vincente Vasto Basket-Ambrosia Bisceglie 50-70

Vasto Basket: Grassi 2, Dipierro 15, Tracchi 2, Di Tizio 3, Ierbs 6, Jovancic 18, Casettari 2, Tabbi 2, Pace, Cordici. Coach: Luise.

Bisceglie: Torresi 15, Chiriatti, Leggio 19, Drigo 14, Falcone, Stella 5, Ricchiuti, Cercolani 4, Cecchetti 6, Gambarotta 7. Coach Fantozzi.