L’ultima chance per strappare un biglietto per i playoff il San Salvo se la giocherà questa domenica, nell’ultima gara della stagione. A far visita ai ragazzi di mister Rufini ci sarà l’Alba Adriatica, formazione ormai salva e senza ulteriori obbiettivi in programma. Il passo falso commesso in trasferta domenica scorsa col Capistrello ha complicato la situazione dei biancazzurri, ora attaccati ad un’unica speranza: vincere e sperare almeno in un pareggio del Martinsicuro, fermo restando che il Pineto contro il Cupello non dovrà perdere altrimenti i playoff non si disputeranno. Questa la situazione del San Salvo il cui destino si conoscerà solo al termine dei prossimi novanta minuti.

Consapevole della difficoltà di agguantare un posto nei playoff è soprattutto il presidente biancazzurro Evanio Di Vaira, raggiunto telefonicamente nella giornata di ieri. “Sappiamo benissimo che sarà difficile riuscire a centrare i playoff- ha detto- ma allo stesso tempo manteniamo viva la speranza. Purtroppo quest’anno abbiamo lasciato per strada troppi punti, sprecando più di un’occasione per rimanere nella zona che conta. Fui io stesso a dire che la mia squadra avrebbe potuto giocarsi la possibilità di stare nei primi posti e, se per i punti portati a casa questo non è stato dimostrato, sul campo abbiamo sempre detto la nostra. Vuoi la sfortuna e i tanti errori commessi, ora abbiamo una sola occasione. Dobbiamo portare a casa i tre punti e su questo non si discute, ma potrebbe non bastare. Questa per noi sarà quasi una missione impossibile, ma questo sport ci insegna che la parola fine può essere pronunciata davvero solo alla fine”. Da una parte dispiaciuto e rammaricato, dall’altra ancora con una porta aperta per la seconda parte del campionato Di Vaira, che quest’anno insieme a tutti i dirigenti e alla rosa a disposizione, credeva in un piazzamento migliore. Riguardo al futuro, naturalmente è troppo presto per parlarne anche se lo stesso Di Vaira è fiducioso: “Qualunque sia il risultato di questa stagione, il prossimo anno continueremo a rendere migliore questa società, magari con l’aiuto di qualche forza in più. Di questi due anni il bilancio è positivo anche se il rammarico di non essere riusciti a stare tra le prime rimane, così come anche la Coppa Italia portata a casa, un trofeo che ad inizio anno volevamo conquistare a tutti costi e che siamo riusciti a portare a San Salvo. Bicchiere mezzo pieno quindi ma domani potrebbe riempirsi ulteriormente. Serve un ‘miracolo’. Mai dire mai”. Per quanto riguarda la lotta per la promozione in serie D tra Vastese e Paterno il presidente di San Salvo non ha dubbi: "Alla fine la Vastese farà festa come è giusto che sia. Per tutto il comprensorio avere una squadra in serie D è una cosa positiva e non posso che fare un grande in bocca a lupo a Franco Bolami e alla sua squadra per domani. Ad inizio anno dissi quale sarebbero state le squadre favorite al titolo e tra queste c'era la Vastese".

Tornando in casa San Salvo, a complicare ulteriormente la situazione ci sono le brutte notizie che arrivano dall’infermeria. Fuori questa domenica Quaranta, Conte e Triglione, con in dubbio Ianniciello e Tafili. Squalificato D’Aulerio, mentre ritorna Ramundo a disposizione di mister Rufini. La strada di questa squadra è dunque in salita e ci vorrà un ultimo sforzo e un pizzico di fortuna- quella mancata per tutto il corso della stagione- ai biancazzurri per poter conquistare i playoff. Un’ultima chance.

Tutte le sfide in programma per l’ultima giornata

Celano-Acqua e Sapone

Martinsicuro-Capistrello

Miglianico-Morro d’Oro

Montorio-Torrese

Pineto-Cupello

RC Angolana-Paterno

San Salvo-Alba Adriatica

Sambuceto-Francavilla

Val di Sangro-Vastese

La classifica

Vastese 71

Paterno 70

Pineto 61

Martinsicuro 54

San Salvo 54

RC Angolana 52

Capistrello 44

Alba Adriatica 42

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Cupello 41

Francavilla 41

Sambuceto 38

Acqua e Sapone 36

Torrese 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22