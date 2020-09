I valori sono tornati nella norma. "Se anche le prossime analisi, in programma per il 17 maggio, daranno esito positivo, verranno rimossi i divieti di balneazione", spiega Marco Marra, assessore comunale all'Ambiente. Dai prelievi dell'Arta (Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente) sono scaturiti riscontri rassicuranti: in base ai dati del 19 aprile, non esistono più problemi d'inquinamento nel mare antistante Fosso della Paurosa, all'interno della Riserva naturale di Punta Aderci, e a Vasto Marina, dove il divieto di balneazione era stato imposto da una delibera di Giunta regionale in un ampio tratto del litorale: nell'area compresa tra 945 metri a nord e 955 metri a sud del Monumento alla Bagnante.

Le zone rosse erano state individuate e interdette alla balneazione sulla base dei dati di settembre 2015. Lo stop era stato imposto precauzionalmente a marzo in attesa delle analisi di aprile. Ma solo dopo il 17 maggio, se i nuovi rilevamenti dovessero confermare il cessato allarme, verrebbero rimossi i divieti di balneazione.