Ieri, 22 aprile 2016, molti ragazzi che hanno fatto parte del settore giovanile della Vastese nella seconda metà degli anni Ottanta, dopo 25/30 anni si sono ritrovati tutti insieme per ricordare le tante competizioni disputate e le tante emozioni condivise nella magica cornice di quel periodo storico.

Il raduno ha coinvolto la covata di ragazzi nati dal 1971 al 1973 che sono partiti e cresciuti assieme dagli Esordienti del 1984-85 alla Beretti del 1990-91.

Si è trattato di un ciclo giovanile storico perché ha portato molti ragazzi nel giro della prima squadra (tra cui stabilmente Giuseppe Naccarella) e soprattutto perchè ha portato alla ribalta dei campi di serie A e serie B i calciatori Fiorenzo D’Ainzara e Mario Lemme.

Questo gruppo ha vinto quasi tutti i Campionati a cui ha partecipato sotto la guida di bravissimi tecnici, crescendo e maturando anno dopo anno fino a formare nella stagione 1988-89 una delle squadre di Allievi regionali più forti che Vasto abbia mai avuto, allenata da mister Cenzino Mileno (storico capitano della Pro-Vasto in Serie C alla fine degli anni 60).

Quella squadra di Allievi infatti ha battuto squadre di grande blasone come il Francavilla di Giorgio Repetto, il Gulianova di Francesco Oddo, il Pescara allievi nazionali di Edy Reja 2-0 all’Aragona e vinse il campionato 1988-89 battendo la formidabile Renato Curi in uno storico spareggio ad Ortona (va ricordato che la Renato Curi è stata Campione d’Italia allievi l’anno prima nel 1987-88 e l’anno dopo nel 1989-90 agli ordini del guru del calcio giovanile Cetteo Di Mascio). Unico rimpianto fu quello di mancare l’accesso alle finali nazionali in una incredibile partita persa per pura sfortuna contro l’Avezzano a Morro d’Oro.

La serata, organizzata dall’ex capitano Fabrizio Gattella, si è svolta in un clima di festa ed entusiasmo, coinvolgendo oltre ai calciatori, anche i loro indimenticabili allenatori (Franco Ercolano, Fernando D’Annunzio, Vincenzo De Guglielmo e Marco Mileno in rappresentanza del papà Cenzino), vari dirigenti (il presidente Gabriele Tumini, Pietro Iacovitti, Nicola Gattella, Lino Frasca, ma senza dimenticare i compianti Enzo Conti e Marcello Bertoncini), il segretario Pierluigi Lalla, gli accompagnatori (Francesco Orticelli, Tonino Spatocco e Marco Ranieri in rappresentanza del compianto papà Umberto) e il sempre presente factotum Nicola D’Attilio.





