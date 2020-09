Andrea Iannone partirà dalla 11ª posizione nel Gran Premio di Spagna, 4ª tappa della stagione 2016 del motomondiale.

Il pilota vastese aveva già sofferto nella giornata di venerdì, con una messa a punto complicata da perfezionare sulla sua Ducati Desmosedici che, in particolare, gli creava problemi di grip sul posteriore. Nel corso dell'ultimo turno di qualifica Iannone non è riuscito ad andare oltre il tempo di 1'40''184, molto lontano dal tempo di 1'38''736 fatto segnare da Valentino Rossi che ha conquistato la pole position.

"Mi pesa partire in undicesima posizione perché è la mia peggiore qualifica dell’anno e anche il resto del week-end non è stato dei migliori - ha detto Iannone a fine giornata - . Non riesco a guidare con il mio stile e pertanto faccio molta fatica: ho difficoltà ad accelerare in uscita di curva ed anche in percorrenza ho dei problemi e questo mi penalizza davvero molto. Peccato, ma ora dobbiamo cercare di capire come fare per recuperare. Domani dovremo scattare bene in partenza per guadagnare posizioni e poi vedere come impostare la gara, considerando che il calo delle gomme arriverà per tutti

La griglia di partenza. Rossi, Lorenzo, Marquez, Dovizioso, Vinales, A.Espargaro, Pedrosa, P. Espargaro, Barbera, Crutchlow, Iannone, Baz, Bautista, Smith, Laverty, Hernandez, Redding, Bradl, Miller, Pirro, Rabat.