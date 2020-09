Dopo Alessandro Di Battista, un altro compomente del direttorio del Movimento 5 Stelle fa tappa a Vasto. Sarà Luigi Di Maio, vice presidente della Camera dei deputati, ad aprire la fase calda della campagna elettorale dei pentastellati, che presentano una propria lista a sostegno della candata alla carica di sindaco, Ludovica Cieri.

Di Maio parlerà ai cittadini il 29 aprile, alle 19, in un pubblico comizio che si terrà in piazza Diomede, la stessa in cui, l'11 maggio del 2011, Beppe Grillo fece il pienone, aiutando l'allora candidato sindaco, Marco Gallo, a conquistare un buon 6,15% quattro giorni dopo, nelle urne del primo turno elettorale. La lista M5S, che per la prima volta si presentava ai nastri di partenza delle elezioni comunali, non riuscì, invece, a eguagliare il risultato del suo portavoce, rimanendo fuori dal Consiglio comunale.

A distanza di un lustro, il Movimento 5 stelle affronta il nuovo appuntamento con le amministrative di Vasto con obiettivi diversi, dopo i consensi ottenuti alle politiche del 2013 (forza politica più votata anche in città, oltre che a livello nazionale) e nella doppia tornata europee-regionali del 2014.

Per Luigi Di Maio, è la seconda volta a Vasto: nel 2013, infatti, il numero due di Montecitorio era stato accolto sulla Loggia Amblingh da attivisti e simpatizzanti pentastellati.