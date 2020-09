L'mministrazione comunale ha avviato il percorso di confronto con la città per illustrare le linee guida e gli indirizzi generali del nuovo Piano regolatore. Dopo la prima presentazione avvenuta in gennaio, ieri pomeriggio è stata la volta del contatto diretto con i residenti del rione Marina con la presenza di Lucio Zazzara, docente della facoltà di architettura dell'Università "D'Annunzio" di Pescara, coordinatore del nuovo strumento urbanistico.

In sede di presentazione, il sindaco di Tiziana Magnacca ha spiegato: "Vogliamo incontrare i cittadini per spiegare i cambiamenti che ci saranno a seguito dell'approvazione del nuovo Prg perché sia un percorso condiviso. Chiediamo alla città di dare il proprio apporto affinché le nostre linee guida, che abbiamo solo abbozzato, possano riempirsi di contenuti. Ci proponiamo come hub del 'bike to coast' per una scelta anche di ecosostenibilità in chiave urbanistica".

"Obiettivo primario - hanno spiegato dagli uffici comunali - è quello di far fare a San Salvo Marina un balzo in avanti attraverso la concretizzazione di una diversa visione, che passa attraverso la pianificazione del proprio tenendo sicuramente conto della sua vocazione turistica anche nella considerazione di città porta d'ingresso della cosiddetta via verde in una visione di una mobilità lenta come quella ciclo pedonale. Anche per questo una grande riviera può diventare la vera attrazione per San Salvo marina come luogo di riferimento turistico per provenienze anche più remote. Zazzara ha evidenziato come grande attenzione viene data alla Marina di San Salvo per un percorso di maggiore unione delle varie zone della città al tessuto urbano in un'ottica di una maggiore collaborazione tra pubblico e privato".