Gli alunni e gli insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, patrocinata dall’UNESCO e celebrata in tutto il mondo, hanno promosso diverse iniziative dedicate ai libri e ai lettori per dare loro visibilità.

La festa è iniziata con un Flashbookmob che ha previsto il ritrovo in piazza e in altri luoghi pubblici del proprio paese di tutti gli alunni e insegnanti, ciascuno con il proprio libro preferito in mano.

Ad un segnale convenuto tutti, mostrando il libro, hanno ripetuto e scandito lo slogan “I libri sono come la mente, funzionano solo se li apri”. Successivamente, ogni bambino ha aperto il proprio libro e ha iniziato a leggerlo ad alta voce in contemporanea con gli altri: "una musica di parole sussurrate al vento!".

Dopo tre minuti, sempre il segnale convenuto ha decretato la fine del Flashbookmob e tutti insieme hanno cantato Le parole che non conosci di Samuele Bersani.

Tutti gli alunni sono stati impegnati nella realizzazione di bigliettini, cartoncini, cartelloni con frasi più significative relative all’importanza della lettura che sono stati donati ai passanti.

"Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati e poeti, ma perché nessuno sia più schiavo” (G.Rodari).