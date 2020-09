Si svolgerà fino a lunedì 25 aprile, presso la sala congressi del Palace Hotel di Vasto, Mariapoli, manifestazione promossa dal Movimento dei Focolari fondato durante la seconda guerra mondiale da Chiara Lubich.

"Questa manifestazione, a cui parteciperanno persone da Abruzzo, Molise e non solo, vuole riscoprire l'altro, come dono per la nostra vita, ricchezza per una vera crescita personale e sociale - spiegano gli organizzatori -. Saranno presentate esperienze ed approfondimenti per rispondere alle sfide sull'unità tra generazioni, culture, popoli, religioni e convinzioni diverse. Domenica pomeriggio saranno con noi il vescovo di Termoli Don Gianfranco De Luca e Don Bruno Forte".