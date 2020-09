Come ogni anno si è rinnovato il tradizionale appuntamento con "Le some e le sagne" a San Salvo, una manifestazione che intreccia fede religiosa e tradizione popolare, e che riesce a coinvolgere anche numerosi giovani.

Come da programma, patrocinato dal Comune di San Salvo e realizzato dai volontari del Comitato Feste, la sfilata di cavalli e trattori addobbati a festa si è snodata per le vie del centro, fino a raggiungere piazza San Vitale, per la benedizione da parte di don Raimondo Artese. Dopo un momento di raccoglimento, il colorato corteo, formato da circa una quarantina di trattori e una trentina di cavalli, è ripartito per le vie della città, per un ulteriore giro fino al mulino Larcinese per poi raggiungere piazza Vitale Artese, il luogo di realizzazione, cottura e distribuzione delle "sagne", preparate dai volontari e bollite dei classici "cottori" di rame. Un accenno di pioggia, in tarda mattinata, non ha rovinato il bel clima di festa.