Il naso rosso è un cortometraggio realizzato da Cortò Factory Image in collaborazione con l’associazione Ricoclaun di Vasto. "Il cortometraggio - ci racconta il regista Simone D'Angelo - è ispirato alla storia vera di Giovanni, paziente oncologico dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, interpretato da Andrea Ortis e Paola Ciuffetti, e racconta la vicenda di un uomo che riesce ad affrontare il difficile percorso della malattia con serenità e leggerezza, sostenuto dalla presenza, gioiosa e colorata, dei volontari dell’associazione".

In questi giorni è uscito il trailer [GUARDA] che anticipa l'uscita del cortometraggio dedicato all'associazione Ricoclaun di Vasto. "Un grazie speciale a tutti coloro che, con il loro prezioso lavoro hanno reso possibile tutto questo. In attesa dell'uscita del cortometraggio, che è in fase di montaggio vi proponiamo il trailer per far vivere anche a voi le emozioni che questa produzione ha raccontato", conclude D'Angelo.

"il naso rosso" Trailer from Simone D'Angelo on Vimeo.