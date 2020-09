Ultima sfida della regular season per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket prima di intraprendere il cammino nei playout. Si gioca di sabato sera (23 aprile), alle 20.30, e al PalaBCC di via dei Conti Ricci arriverà il Bisceglie a caccia di punti per conquistare l'ottavo posto che darà accesso ai playoff. Compito non semplice, quindi, per Ierbs e compagni che devono cercare di ottenere un risultato positivo. In ballo c'è il posizionamento nelle sfide salvezza che, ad oggi, vedrebbe la Vasto Basket impegnata contro il Taranto con il fattore campo a sfavore. Ma, dalla combinazione dei risultati dell'ultima giornata, potrebbero esserci delle modifiche. Solo al termine dei 40 minuti di gioco del giorone D la squadra del presidente Spadaccini saprà dove e con chi sarà impegnata per la prima delle sfide salvezza. Gli incroci saranno 12ª (Valmontone) contro 15ª e 13ª contro 14ª. Prime due sfide 1 e 3 maggio in casa della 12ª e della 13ª, poi ci si sposterà per le sfide del 6 ed eventualmente dell'8. Ultima eventuale sfida l'11 maggio in casa della meglio piazzata in campionato.

Passerà da questa serie infernale la permanenza in B dei biancorossi che sperano, al termine dell'ultima giornata, di poter almeno guadagnare l'importante 13° posto che vorrebbe dire iniziare la serie tra le mura amiche. Ci vorranno grinta e determinazione e anche quel pizzico di fortuna che, nelle ultime settimane, sembra essere mancato ai vastesi. Coach Luise dovrebbe recuperare Andrea Tracchi e potrà contare anche su Luca Di Tizio, uscito dopo pochi minuti nell'ultima sfida di campionato con il naso fratturato che lo costringerà a giocare con una protezione.

Il presidente Spadaccini ha indetto la giornata biancorossa, chiamando a raccolta tutti i vastesi appassionati della palla a spicchi per sostenere la squadra in questi momenti cruciali.