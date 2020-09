Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale Vasto, nei confronti di M.F., oggi 34 enne, ritenuto responsabile di reati inerenti la detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti commessi, in concorso con altri, a Vasto e San Salvo, oltre che a Napoli e a Castiglione Messer Marino, nel 2011.

Come spiegano gli uffici del Commissariato di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, l'uomo "unitamente ad altri complici fu implicato in una complessa operazione che portò allo scoperto l’attività di un’organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di stupefacente. All’uomo, con innumerevoli e vari pregiudizi di Polizia, soprattutto per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, dopo la custodia cautelare in carcere, era stata inflitta la pena della detenzione domiciliare. Dovendo ancora espiare anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 5mila euro e considerato che il Magistrato di Sorveglianza di Pescara ha rigettato la proposta di applicazione dell’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, nei confronti del predetto è stato emesso l’ordine di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Vasto".