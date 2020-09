"Il prossimo 15 maggio ci sarà la scadenza naturale delle domande uniche della Pac per il 2016; nel frattempo i nostri uffici CAA saranno impegnati nelle istanze relative alle misure a 'superficie' legate al Psr Abruzzo 2014/2020 per le indennità compensative e del biologico. A questo lavoro certo si aggiungerà quello del “pacchetto giovani” di prossima emanazione sempre legato al psr Abruzzo 2014/2020. Tutte queste misure troveranno concreta realizzazione nella lavorazione sul portale SIAN dell’Agea".

Lo ricorda in una nota inviata all'assessore regionale Dino Pepe, il presidente della Copagri Abruzzo, Camillo D'Amico, spiegando: "La ragione della presente nota è quella di sollecitarTi ad intraprendere una decisa iniziativa presso l’Agea per un sollecito al pagamento dei premi legati alla Pac del 2015 che stanno trovando un ingiustificabile ritardo e stanno creando gravissimo nocumento economico e finanziario a migliaia di aziende agricole di tutte le dimensioni. Troppe sono le situazioni che riscontriamo le quali non trovano giustificazione alcuna nel ritardo nei pagamenti da parte di Agea e, con tutto il carico di dati che ci sarà nel sistema Sian nei prossimi giorni con i lavori su richiamati, il tutto potrebbe ancora di più appesantirsi e complicare ancora i necessari e dovuti controlli tecnici sulle istanze del 2015 ancora in corso pagate parzialmente o per niente. Gli agricoltori sono esasperati e si sentono abbandonati e presi in giro".

"A nulla sono serviti i facili annunci fatti dal Ministero delle Politiche Agricole dell’anticipo del 70% dei contributi dovuti erogati entro il 15 Ottobre 2015 - aggiunge D'Amico - poi risultati desolatamente più bassi di quelli, pari al 50%, pagati nel 2014; la delusione è tanta e moltissimi non solo sono sul lastrico ma stanno seriamente pensando di abbandonare ogni genere di attività produttiva già di per sé fortemente incentivata nella “filosofia verde” della nuova pac 2014/2020. Ti chiedo, pertanto, un deciso e solerte intervento presso l’Agea ed il Ministero delle Politiche Agricole atto a sollecitare i pagamenti possibili oltre ad una tempestiva definizione delle tante pratiche ancora ferme dall’ormai famosa operazione 'bonifica' fatta nel 2014 il cui esito risulta oggi concluso e con esito positivo".