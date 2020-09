Saranno necessari quattro mesi per l'adeguamento sismico della scuola di via Ripalta a San Salvo. La convenzione con la Regione Abruzzo è stata firmata nei giorni scorsi dal sindaco Tiziana Magnacca: il Comune ha ottenuto 325mila euro per la messa in sicurezza dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia. I lavori inizieranno a fine anno scolastico; sono ancora da valutare eventuali sistemazioni alternative per gli alunni.

Nei prossimi mesi, inoltre, dovrebbero terminare i lavori sempre di adeguamento sismico che stanno riguardando la scuola media "Salvo d'Acquisto" di via Scopelliti e l'edificio che ospita il Comune in piazza Papa Giovanni XXIII.