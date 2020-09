Mattinata diversa per gli alunni degli Istituti comprensivi 1 e 2 di San Salvo che hanno risposto positivamente all'appuntamento con "Puliamo insieme" del locale Lions Club. Gli alunni si sono raccolti nel tratto di spiaggia antistante l'Hotel Milano e dopo le lezioni del vicepresidente Emanuele Cieri, hanno indossato i guanti e armati di sacchetti hanno pulito la spiaggia dai rifiuti portati a riva dal mare e abbandonati dai soliti incivili.

Una mattinata di sensibilizzazione, ma anche un segnale di come il rispetto per l'ambiente debba iniziare sin dalla giovane età per avere generazioni future dalle quali ripartire.