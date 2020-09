Alla presenza dei vertici regionali, Forza Italia ha presentato oggi pomeriggio la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale di Vasto. Una lista in cui il rapporto numerico tra uomini e donne è in perfetto equilibrio: 12-12.

Il partito di Berlusconi, che sosterrà Massimo Desiati alle elezioni del 5 giugno prossimo, ricandida i due consiglieri comunali uscenti: Guido Giangiacomo (competitor di Desiati alle primarie con cui, il 13 marzo scorso, il centrodestra ha fatto scegliere agli elettori il candidato sindaco) e Antonio Monteodorisio. Tra i candidati, c'è anche Massimiliano Zocaro, presidente di Vasto 2.0: anche lui ha sfidato Desiati alle primarie, poi si è accordato con Forza Italia per comporre una lista che unificasse gli azzurri col movimento politico di cui è stato fondatore.

Noi con Salvini - "Invito Noi con Salvini a ripensarci e ad aggregarsi" alla coalizione di centrodestra. E' l'appello che Giangiacomo lancia durante il suo intervento davanti a candidati e sostenitori. Tiene banco la presa di posizione dei salviniani che, in un comunicato firmato dal senatore Paolo Arrigoni, hanno annunciato: "Il coordinamento regionale di Noi con Salvini Abruzzo, pur prendendo positivamente atto della raggiunta composizione numerica di donne e uomini in numero più che sufficiente per la presentazione di una lista per la partecipazione alle elezioni del 5 giugno 2016 per il rinnovo del Consiglio comunale di Vasto, accertata la mancanza di un auspicato rinnovamento della classe politica locale rappresentata ancora da chi vanta un carrierismo politico e amministrativo di oltre venti anni, ritiene che nell’ambito della coalizione del centrodestra non sussistano, allo stato, le condizioni politiche necessarie per la partecipazione attiva di una lista di Noi con Salvini Abruzzo".

Pagano suona la carica - "Dalle primarie in poi, è stata una cavalcata", scandisce Daniele D'Amario, coordinatore provinciale di Forza Italia. Nazario Pagano, coordinatore regionale dei forzisti, si rivolge ai candidati, invitandoli a "recuperare il voto di opinione, che Forza Italia ha sempre avuto" e, avendo presentato la lista per primi, "avete 15 giorni in più degli altri candidati". Scommette sull'unità del centrodestra: "Oggi non siamo più divisi".

"Puntiamo - dice Giangiacomo - a essere il primo partito".

"Vasto è una città morta", attacca il senatore Fabrizio Di Stefano, che ripete due volte: "Per entrare in città, ci ho messo 20 minuti. A Vasto c'è lo stesso traffico di Roma e così non dovrebbe essere".

La lista - Ecco i 24 aspiranti consiglieri: Roberta Altieri (27 anni, commessa), Anna Maria Antenucci in Fellini 51, interprete), Mario Baiocco (54, albergatore), Jessica Belfiore (29, tecnico previsione ambiente e luoghi di lavoro), Silvio Bollino Di Ilio (52, mediatore creditizio), Emilia Cibelli (42, avvocato), Felicia D'Errico (48, libero professionista), Luigi Del Casale (36, avvocato), Guido Giangiacomo (49, avvocato), Landa Giuntini (57, casalinga), Valentina Milo (38, consulente finanziario), Angela Molisani (45, insegnante), Donatella Monaco (44, avvocato), Antonio Monteodorisio (41, case manager dei percorsi oncologici), Stefania Pagnottaro (42, imprenditrice), Orlando Palmer (53, decoratore edile), Yari Perrotti (40, fitness manafer), Francesco Reale (58, commerciante), Mauro Saraceni (51, libero professionista), Stefania Saviello Salsano in Di Biase (49, impiegata), Giovanni Uselli (68, consulente aziendale), Veronica Assunta Ventrella (27, cake designer), Diego Villamagna (30, ingegnere delle telecomunicazioni), Massimiliano Zocaro (37, impiegato).