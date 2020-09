Sabato 23 aprile alle 17.30, presso la sala conferenze della Società Operaia in piazza Pudente a Vasto si terrà l'incontro "Come cambia il sociale - Terzo settore, Dopodinoi, Contrasto agli sprechi alimentari", promosso da Maria Amato, parlamentare del Pd e componente della XII Commissione. "Tre temi di grande interesse che hanno visto impegnata la Commissione affari sociali della Camera nella elaborazione di testi che raccogliesssero proposte di legge e suggerimenti delle tante associazioni intervenute nei mesi di audizioni - spiega Maria Amato -.

I testi sono attualmente all'esame del Senato. Ne parliamo insieme a Donata Lenzi, bolognese giuslavorista, capogruppo PD in Commissione e relatrice per il terzo settore e Filippo Fossati, toscano XII Commissione, impegnato nello sport e nei temi dell'associazionismo e della povertà. Una opportunità per chi lavora nel sociale, per chi fa volontariato, per chi é sensibile a questi temi di orientarsi nel percorso di cambiamento che sta interessando questo settore e per noi di raccogliere uno spaccato reale così diverso da Regione a Regione".