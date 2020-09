L’ultimo ostacolo, l’ultimo sacrificio o, se volete, l’ultima sofferenza. Titoli di coda sul campionato di eccellenza abruzzese che scenderanno questa domenica. La Vastese di mister Colavitto sarà impegnata con la Val di Sangro, penultima con ventotto punti. Se in questi giorni si è dovuto aspettare per conoscere l’impianto dove si disputerà la gara, oggi dal prefetto di Chieti è arrivata la risposta. La sfida si giocherà al Comunale di Montemarcone (Atessa) e i tifosi vastesi saranno collocati nella tribuna di solito riservata ai tifosi locali. Questi ultimi invece andranno nel settore ospite. Da domani sarà aperta la prevendita per i biglietti che potranno essere acquistati presso il Bar Shangai, il Club Biancorosso e la Tabaccheria Santoro a Vasto. La prevendita sarà chiusa alle ore 19:00 di questo sabato ed è stato concesso un massimo di 700 biglietti per i tifosi biancorossi, i quali dovranno obbligatoriamente acquistare i biglietti prima di domenica. La gara verrà trasmessa in diretta dalla televisione regionale Rete 8, visibile anche in streaming. C'è anche l'invito, da parte delle società, a non raggiungere Atessa senza essere in possesso del biglietto per l'accesso allo stadio.

L’ultimo ostacolo da superare per la D- Prendete una squadra prima in classifica dalla settima giornata in poi, datele sette punti di vantaggio e poi fatela tornare solo a +1 dalla diretta inseguitrice. Aggiungete a questo una piazza che aspetta con ansia il ritorno in serie D, una squadra stanca ma dal cuore immenso ed una società che, dopo tutti i sacrifici fatti, aspetta di conquistare una promozione che avrebbe il sapore forse non di ‘miracolo’, ma sicuramente di ‘rinascita’. Venti vittorie,undici pareggi e due sole sconfitte, l’ultima risale all’8 novembre, mentre la prima all’esordio col Pineto . Sessantaquattro gol realizzati e ventidue reti subite. A tutto questo aggiungete dall’altra parte una rivale che teme e non poco di rivivere gli incubi del passato, quando quasi un anno fa le fu rovinata la festa dalla magia di Bisegna all’Aragona. Di mezzo due avversarie, la Val di Sangro e la Renato Curi Angolana, a chiudere il ‘piatto’ della trentaquattresima giornata. Un solo punto di differenza in classifica, per il resto quasi gli stessi numeri. I marsicani hanno sul groppone una sola sconfitta in più ed hanno realizzato un gol in meno rispetto a Giuliano e compagni, subendo invece le stesse reti (22). Due squadre che hanno dato tutto per essere qui a questo punto della stagione, ma che dovranno fare l’ultimo sforzo per sorridere. A parte in un solo caso (pareggio del Paterno e sconfitta della Vastese), solo una delle due farà festa al termine degli ultimi e decisivi novanta minuti.

Chiamatelo scherzo del destino- A distanza di un anno mister Iodice e la sua squadra inseguono il primo posto, trovandosi a meno uno dalla capolista. Capitò la scorsa stagione con l’Avezzano, capiterà questa domenica con la Vastese. In due anni, un copione abbastanza simile, con il secondo atto ancora da concludersi. Lo scorso anno in casa col Pineto, quest’anno nella tana della Renato Curi Angolana. Un testa a testa vinto dai cugini bianco verdi, neanche a farlo a posta, con i tre punti conquistati in un Aragona semi deserto se lo si paragona a quello visto in questa stagione [LEGGI]. Minuto quarantanovesimo. Dopo il pareggio realizzato dai biancorossi con Benedetto appena sei minuti prima, Bisegna su punizione realizza il gol del definitivo 2-1. Il Paterno intanto aveva già stappato lo spumante, amaro vista la notizia arrivata alla fine da Vasto. Un anno dopo, chiamatelo scherzo del destino, i marsicani potranno vivere un dèjà vu oppure rifarsi dopo lo scotto dello scorso anno. Tutto dipenderà dalla prestazione della Vastese che, se sarà come quella di domenica scorsa contro il Celano, potrà festeggiare senza rischiare, coronando così un anno che potrà essere ricordato come quello della rinascita.

Tutte le sfide in programma per l’ultima giornata

Celano-Acqua e Sapone

Martinsicuro-Capistrello

Miglianico-Morro d’Oro

Montorio-Torrese

Pineto-Cupello

RC Angolana-Paterno

San Salvo-Alba Adriatica

Sambuceto-Francavilla

Val di Sangro-Vastese

La classifica

Vastese 71

Paterno 70

Pineto 61

Martinsicuro 54

San Salvo 54

RC Angolana 52

Capistrello 44

Alba Adriatica 42

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Cupello 41

Francavilla 41

Sambuceto 38

Acqua e Sapone 36

Torrese 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22