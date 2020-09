L'associazione volontaria di protezione civile "Madonna dell'Assunta" di Casalbordino organizza per il 23 aprile 2016 dalle ore 21.00, presso l'Auditorium comunale "Tito Molisani", con il patrocinio del Comune, un concerto di beneficenza. Collaborano all'evento musicale i ragazzi del gruppo I Taverna con Paolo Pasquini, Presenza Giulio, Presenza Luigi, Simone Giugliani, Costanza Caruso e Debora Gizzarelli.

"Conduttore della serata - spiegano dagli uffici comunali - il nostro mitico concittadino Roby Santini, con la partecipazione straordinaria del gruppo musicale degli anni 70, I Cugini di Campagna che garantiranno una serata di ottima musica". A fine concerto verrà estratto, fra i possessori del biglietto di ingresso, un buono viaggio per 2 persone in una capitale europea del valore di 500 euro.

"Come da convenzione con la regione Abruzzo - sottolinea il presidente dell'associazione, Tommaso Bucciarelli - effettuiamo vigilanza nei comuni di Pollutri, Villalfonsina, Torino di Sangro e naturalmente Casalbordino, inoltre controlliamo anche 2 Riserve (Lecceta di Torino di Sangro e il Bosco di Don Venanzio di Pollutri). Con questa iniziativa, cerchiamo di reperire fondi che serviranno all'associazione per ampliare il proprio parco attrezzature, per garantire ai cittadini più sicurezza in caso di emergenza. Dopo l'acquisto del PK L200 e del gruppo elettrogeno con torre-faro, si è reso necessario dotare la nostra struttura di una motopompa carrellata e di un modulo antincendio necessario nel periodo estivo".

Da ricordare il percorso formativo che i volontari frequentano con corsi per l'utilizzo del defibrillatore, insieme ad alcuni dipendenti comunali, presso il 118 di Chieti, il corso per l'utilizzo di apparati radio presso la sede dei volontari FIR cb di San Salvo ed a breve il corso per ispettori ambientali organizzato nel comune di Fossacesia.