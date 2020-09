Ci sarà anche La Differenza sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza Maggiore a Bologna. I cinque musicisti abruzzesi tornano a far coppia con Omar Pedrini, dppo la positiva esperienza del concerto di qualche settimana fa a Roma, nel tradizionale concerto organizzato da Cgil, Cisl e Uil che, anche quest'anno, vede la direzione artistica di Eugenio Finardi.

Nella centrale piazza bolognese, circondata dal Palazzo del Podestà e dalla Basilica di San Petronio, la musica comincerà a suonare dalle 17.00 in poi con Ladri di Carrozzelle, Mulini a Vento, Li Bassi, Osteria del Mandolino, Sara Loreni, Ridilli, Dimartino, La Differenza feat. Omar Pedrini, Dardust e Bandabardò che si avvicenderanno sul palco fino a notte. Ma non ci sarà solo musica, la giornata sarà anche ricca di iniziative sui grandi temi di attualità, insieme alle sorprese sul palco ancora da annunciare.

"Anche quest’anno - spiega Eugenio Finardi - ho voluto mettere insieme due elementi: l’attenzione all’attualità e l’atmosfera di festa e partecipazione che caratterizza questa città, anche nei momenti più bui: sul palco vedremo quindi avvicendarsi artisti molto diversi tra loro ma ugualmente uniti dalla tenacia nel loro lavoro e in grado di dare a Piazza Maggiore un positivo scossone di energia, confermando il Primomaggio Bologna come una tradizione".

Per gli abruzzesi (e in particolare i tanti vastesi che studiano e lavorano a Bologna) sarà un motivo in più per scegliere di partecipare al concerto del Primo Maggio. Sarà un lungo pomeriggio di festa a ritmo di musica in cui fare il tifo in modo speciale per La Differenza.