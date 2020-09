Non si ferma la corsa di “Papi Gump”, non si arresta la sua battaglia. Il cammino del nostro indomito papà riprende lunedì 25 aprile 2016 da Vasto, in piazza Diomede, alle ore 11.

Dopo le imprese che lo hanno portato a Strasburgo, presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, e lungo le strade del Meridione d’Italia ad incontrare rappresentanti della Chiesa, il fautore del principio della “Bigenitorialità”, sotto lo slogan “Insieme si può”, indica il nuovo percorso che, a piedi, da Vasto, lo condurrà fino a Bruxelles, in nome dei diritti dei bambini.

Per Antonio Borromeo, prima tappa Pescara. Poi, San Benedetto del Tronto, Ascoli, Ancona, Fano, Rimini, Imola, Bologna, Modena, Mantova, Cremona, Milano, Como. Lasciata l’Italia, il percorso prevede il traguardo di Parigi, dove “Papi Gump” incontrerà una delegazione di genitori provenienti da Madrid, che si uniranno a lui per procedere insieme fino a Bruxelles. Nella capitale europea sono previsti incontri con gli europarlamentari Patricello, Mussolini, Salvini e alcuni colleghi iberici.

L’impegno sulle case famiglia, il tema spinoso degli assistenti sociali, la bigenitorialità: su tutto la difesa dei diritti dell’infanzia. La speranza è che, a fronte di tanta passione civile, tutte le sensibilità possano sentirsi sollecitate. La battaglia di “Papi Gump” è la battaglia di ogni genitore che oggi potrebbe sentire lontani i temi affrontati, ma che domani potrebbe averli alquanto vicini.

Il cammino riprende, le Istituzioni accoglieranno “Papi Gump”, il frutto di tanta forza è a disposizione di chi vorrà servirsene. Sosteniamo in ogni modo “Papi Gump”, la sua lotta è la lotta di ognuno, per ognuno.

Associazione "Papi Gump" - Comunicato stampa