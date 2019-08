A sei mesi dalla deliberazione del consiglio comunale ( la numero 71 del 5 ottobre 2016) e poco meno dall'approvazione della giunta comunale di Vasto, sull'albo pretorio spunta fuori l'atto di indirizzo per la realizzazione di un nuovo canile in città. Negli ultimi mesi più volte erano stati lanciati appelli da parte di Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa che gestisce l'attuale struttura in località Maltempo [GUARDA], affinchè l'amministrazione comunale facesse divenire realtà quanto espresso dal consiglio comunale e iniziasse ad adoperarsi per dare una nuova e decorosa sistemazione ai cani ospitati nel canile, consentendo anche il rientro dei quattrozampe attualmente ospiti del canile di Fallo (con un esborso maggiore per le casse comunali).

Nella seduta dello scorso novembre era stato dato mandato:

- al Dirigente del Settore I – Servizio Patrimonio e Demanio – di individuare un’area dicirca 5000 mq in cui localizzare il nuovo canile comunale;

- al Dirigente del Settore IV – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – di procedere, successivamente all’individuazione del nuovo sito, alla redazione del progetto del nuovo canile;

- ai predetti Dirigenti, di concerto con il Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza, di reperire le somme necessarie alla realizzazione del nuovo canile, come da computo redatto dal Servizio Lavori Pubblici.