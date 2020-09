Vanno avanti i controlli antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Chieti nelle scuole. Ieri mattina i militari della Compagnia di Vasto sono stati presso l'IIS Mattei, in via San Rocco, per un'accurata ispezione dei dell'istituto. Per oltre un'ora e mezza i carabinieri, con l'ausilio di due unità cinofile, hanno perlustrato corridoi e bagni, senza entrare all'interno delle classi dove erano in corso le lezioni.

"Visite di questo tipo, del tutto auspicabili, andrebbero ripetute con maggiore frequenza, naturalmente in tutte le scuole superiori e non solo qui - ha commentato il dirigente scolastico Rocco Ciafarone -. Noi dirigenti, i docenti, il personale, non siamo attrezzati per poter contrastare la diffusione delle droghe, se non grazie all’azione educativa". Una tematica su cui sembra esserci molta sensibilità da parte degli studenti. "La consulta provinciale – ha aggiunto il preside – sta organizzando un incontro sul tema delle dipendenze con esperti del settore".