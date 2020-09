L'appuntamento è per sabato 23 aprile alle 18.30, in strada Catena, nel centro storico di Vasto. Booksound live, una "lettura spettacolare", vedrà come protagonisti i ragazzi della 2ª A e della 3ª B del Liceo scientifico Mattioli, in collaborazione con l'attrice e lettrice LAV Raffaella Zaccagna e con il coordinamento delle docenti di lettere Clotilde Muzzi e Anna Di Bussolo.

#BookSound è una proposta per giovani fra gli 11 e i 18 anni, riservata alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Prevede due laboratori di lettura ad alta voce in classe, con la guida di esperti, un evento spettacolare organizzato dagli studenti fuori dalla scuola, un video-concorso e un raduno nazionale.

I ragazzi del Mattioli sabato sera leggeranno passi di Fulmine, libro scritto da Lello Gurrado (ed. Marcos y Marcos), condividendoli con le persone che si fermano ad assistere alla loro lettura spettacolare.