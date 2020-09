"Se diventerò sindaco di Vasto, mi dimetterò nel caso in cui, nel giro di tre anni, non abbia attuato il 70% le mie promesse elettorali". Massimiliano Montemurro mette nero su bianco la sua promessa ai cittadini. Il candidato sindaco del polo centrista, composto da Dc e lista civica Vasto la mossa giusta, ha scritto una lettera aperta ai vastesi.

"Porto a conoscenza - si legge, tra l'altro, nella missiva - di quanti in questi giorni stanno facendo le piroette per indurmi a desistere da questo progetto dividendo famiglie, minacciando candidati o lusingandoli, che perdono solo il loro tempo; io non desisterò mai, perché non voglio vedere Vasto sprofondare nell'oblio in cui oggi è già relegata".

Dal notaio - "In data odierna - scrive Montemurro - ho depositato, presso un noto studio legale vastese, la mia lettera di dimissioni dall'incarico di sindaco di Vasto (ovviamente qualora dovessi diventarlo) con il preciso incarico di spedirla al presidente del Consiglio comunale, qualora, alla fine del terzo anno di mandato, non abbia portato a termine almeno il 70% del mio programma elettorale, dietro precisa richiesta del segretario comunale che, con propria determinazione, dovrà certificare ai sensi di legge l'avanzamento percentuale del programma di mandato".