"Dopo tre mesi e mezzo è arrivata parte della carta tanto attesa. Avevo protocollato in data 4 gennaio una richiesta di informazioni sulle rimesse dell’amministrazione Lapenna nei confronti del Teatro Rossetti. Mi riferivo ai costi per gli eventi e a quelli sostenuti per il direttore artistico, Raffaele Bellafronte. Per ora mi è stata consegnata soltanto la seconda informazione e le cifre lasciano sbigottiti. Circa 300 mila euro dal 2007 al 2016". Davide D'Alessandro mostra il documento fornitogli dal Comune di Vasto riguardo ai costi di gestione del Teatro Rossetti.

"La somma - dice il consigliere comunale di Vastoduemilasedici - va divisa in due parti: circa 180 mila euro per l’incarico e oltre 110 mila euro per il noleggio di attrezzature, pagando fatture emesse dal direttore stesso. Parliamo soltanto del Teatro Rossetti". Oggi "protocollerò la stessa richiesta per conoscere la somma totale versata anche per la direzione della Scuola civica musicale. L’amministrazione Lapenna senza soldi, l’amministrazione Lapenna che ha sempre pianto miseria per le richieste dei cittadini vastesi, si è letteralmente svenata per pagare fior di denari un organizzatore di eventi musicali e, da poco tempo, anche teatrali".

Secondo D'Alessandro, "non bisogna chiudere la Cultura, anzi bisogna aumentare le somme. Ma non per chi coordina, bensì per gli eventi, per gli spettacoli, elevando la qualità. Stessa storia per il Centro Studi Rossettiani, che è cosa buona e giusta. Ma non si può versare 70 mila euro al Centro, dei quali 41 mila vanno nelle tasche di chi coordina e dirige".