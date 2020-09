Val di Sangro - Vastese, ultima e decisiva partita del campionato di Eccellenza, potrebbe non giocarsi sul campo di Montemarcone di Atessa. Per contenere l'annunciato esodo dei tifosi biancorossi potrebbero non essere sufficienti gli spalti dell'impianto frentano e così "il Prefetto di Chieti, Antonio Corona, ha convocato per domani mattina i rappresentanti delle forze dell'ordine, i presidenti delle due società e i sindaci di Vasto e Atessa", spiega il segretario della Vastese, Franco Nardecchia. Verrà analizzata la situazione in vista di domenica prossima e, in quella sede, si sceglierà su quale campo disputare l'attesa partita.

Se dal vertice a Chieti dovesse emergere l'impossibilità di giocare ad Atessa per motivi di sicurezza ci si orienterà su altri impianti della provincia la cui capienza e disposizione degli spalti permette una più agevole gestione dei tifosi in arrivo. Tra le sedi possibili ci sono Ortona (che ha ospitato anche le ultime due finali di Coppa Italia di Eccellenza), Francavilla o Lanciano.

Domani mattina, una volta presa la decisione, si potrà avviare la vendita dei biglietti e organizzare tutto al meglio perchè domenica possa essere una bella giornata di sport e, come tutti si augurano a Vasto, possa tingersi di biancorosso.