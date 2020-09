Entra nel vivo la campagna elettorale a Casalbordino con la lista civica Il Sole che sfida i suoi concorrenti nella corsa alla guida del Comune. La lista guidata dal candidato sindaco Alessandro Santoro, che venerdì scorso ha incontrato i cittadini per raccogliere proposte e idee per il programma amministrativo, ha invitato i candidati fin qui noti, Filippo Marinucci (centrodestra), Mariano Palma (Movimento 5 Stelle) e Antinoro Piscicelli, ad un confronto all'americana "da tenersi in Pubblica Piazza al cospetto dei nostri concittadini per dar loro modo di conoscere a tuttotondo i programmi e le volontà dei candidati sindaci e valutare istanze e progetti per la nostra Casalbordino".

La lista civica Il Sole lascia agli avversari libera scelta su "regole, data e moderatore". Unica condizione necessaria perchè avvenga il confronto è la "partecipazione di tutti e 4 i candidati".