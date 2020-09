Ore 00,05 - Poco fa la direzione didattica della scuola dell'infanzia San Michele, in via Stirling, ha confermato ufficialmente che una malattia infettiva è stata contratta da un'alunna: "La Asl ha comunicato un caso di malattia infettiva rilevato presso il plesso San Michele della Nuova Direzione Didattica.

Due dirigenti medici della Asl di Chieti-Vasto, appena ricevuta la segnalazione da parte delle autorità competenti, hanno informato nel primo pomeriggio di oggi, 20/04/201: il dirigente scolastico, tutte le famiglie coinvolte (sia in presenza che telefonicamente), i pediatri, i medici di famiglia dei docenti, la guardia medica.

I dirigenti medici della Asl invitano i genitori e chiunque abbia avuto un contatto con i bambini della scuola Infanzia S. Michele a rivolgersi al proprio medico curante e/o al pediatra per la profilassi antibiotica adeguata.

Il dirigente scolastico precisa che la Asl non ha dato alcuna indicazione di chiusura preventiva del plesso, pertanto le lezioni e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente".

La prima notizia - E' ricoverata presso il reparto di pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara la bambina di Vasto che oggi ha accusato un grave malore a causa di quella che si sospetta essere una malattia infettiva.

La bimba, che ha appena 4 anni, è stata dapprima trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e poi, dopo i primi accertamenti, trasferita d'urgenza nel reparto specializzato del Santo Spirito, dove la prognosi resta riservata.

In via precauzionale, coloro che sono stati a contatto con la bambina sono stati sottoposti alla profilassi tipica delle malattie infettive, evitando rischi per la salute pubblica.